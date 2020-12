Alfa Romeo sluit niet uit te stoppen met Ferrari-samenwerking

Alfa Romeo werkt al jaren (voorheen Sauber) samen met Ferrari op motorenvlak. Het Zwitserse team had ook door de jaren heen diverse coureurs voor zich racen die verbonden waren aan Ferrari en Sauber werd daardoor vaak het tweede team van Ferrari genoemd. Of dat in de toekomst zo zal blijven is echter de vraag.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur gaf zelfs toe dat het mogelijk is dat Alfa Romeo in de nabije toekomst volledig met de samenwerking zal stoppen. "We zijn tot eind 2021 aan Ferrari gebonden. Dan moeten we de reglementen nog eens doornemen, want het volgende contract zou van 2022 tot 2026 moeten zijn met de nieuwe auto's."

Op de vraag of die volgende deal met Ferrari zal zijn, antwoordde Vasseur: "Dat kun je nooit zeggen. Het is net als een huwelijk, er is geen garantie dat je voor altijd bij dezelfde vrouw zult blijven. In een partnerschap moet je altijd bedenken dat er ups en downs zijn, dus we moeten ons afvragen: wat is de beste deal? Tot nu toe was Ferrari vooral een solide partner."

Ferrari worstelde echter enorm voor motorprestaties in 2020, en Vasseur zei: "Dat is jouw interpretatie, maar ik kan het niet oneens met je zijn. Afgezien van betrouwbaarheid, kunnen we niet tevreden zijn met onze resultaten, maar dit jaar moet een totale ramp zijn geweest voor Ferrari."