Teambaas Alfa Romeo heeft geen idee waarom Mick Schumacher bij Haas rijdt

Frederic Vasseur zegt dat hij niet zeker weet waarom Ferrari Mick Schumacher voor 2021 en daarna bij het door Ferrari aangedreven team Haas heeft geplaatst.

In de Zwitserse krant Blick zegt hij: "Vertel jij het mij maar. Misschien was het logischer voor Ferrari om Mick bij Haas te plaatsen en Giovanazzi bij ons te houden voor de stabiliteit van het team. Maar ik weet het niet."

Wat de situatie wel aangeeft, is dat Ferrari en Alfa Romeo mogelijk verder uit elkaar gaan bewegen, net zoals Haas duidelijk dichter bij het team uit Maranello komt vanwege de samenwerking die wordt aangetrokken. Zo was Ferrari-ontwerper Simone Resta vorig jaar nog bij Alfa Romeo, maar nu volgt hij Schumacher naar Haas.

Toen Vasseur ook hiernaar gevraagd werd moest hij het antwoord weer schuldig blijven: "Sorry, dat is weer een heel moeilijke vraag. Soms zijn er vreemde dingen in het leven."