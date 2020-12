Mick Schumacher: "Het is niet mijn achternaam die de auto bestuurt"

Mick Schumacher droomt ervan zijn stempel te drukken in de Formule 1, zoals zijn vader Michael deed, maar zegt in de eerste plaats te willen genieten. Negen jaar nadat Michael Schumacher afscheid nam van de Formule 1, een zevenvoudig wereldkampioen met 91 Grand Prix-overwinningen, keert de naam Schumacher in 2021 terug naar de sport.

Haas heeft de Formule 2-kampioen van 2020, Mick Schumacher gecontracteerd als één van haar coureurs voor het volgende seizoen. De 21-jarige Duitser, die deel uitmaakt van de junioracademie van Ferrari, stapt op naar de koningsklasse met de schijnwerpers fel op hem gericht.

Met grote verwachtingen begon Schumacher zijn racecarrière eigenlijk door te racen onder de meisjesnaam van zijn moeder, Betsch. Nu hij 30 jaar nadat zijn vader zijn debuut maakte, zijn eigen F1-debuut gaat maken, zegt Schumacher dat hij dit doet uit liefde voor de sport.

"Uiteindelijk ben ik degene die de auto bestuurt, het is niet mijn naam die de auto bestuurt. Mijn achternaam opent natuurlijk veel deuren, veel contacten, maar geen van die mensen racet voor mij. Ik doe dit omdat ik dit wil doen, omdat ik hou van de sport, de adrenaline van snel rijden, om aan het einde als beste uit de bus te komen."

"Ik heb er geen enkel probleem mee om vergeleken te worden, omdat ik weet waarom ik het doe. Ik wil veel bereiken in deze sport, ik wil mijn voetstappen op dezelfde manier zetten als mijn vader wilde."

Wereldkampioen

Zoals alle coureurs droomt hij ervan om op een dag in de voetsporen van zijn vader te treden en een wereldtitel te winnen - of misschien zelfs wel zeven. Hij erkent echter dat dit de droom is en niet vaak de realiteit.

"Ik weet zeker dat niemand deze sport beoefent en zegt dat hij alles ga winnen en zevenvoudig wereldkampioen wordt. Het is iets dat je niet kunt zeggen, het is duidelijk een droom, iets dat je wilt bereiken, maar je kunt niet zeggen dat dit is wat er zal gebeuren, omdat je weet dat er zoveel dingen in deze sport kunnen gebeuren waar je klaar voor moet zijn."

"Om eerlijk te zijn ben ik gewoon dankbaar dat ik erin zit en dat ik mijn eerste stappen kan zetten, mijn eerste races kan rijden en kan zien waar het pad me leidt. Als het toevallig zeer succesvol wordt, zal ik dolblij zijn. Als dat niet het geval is, ben ik er nog steeds in geslaagd om in de F1 te komen en te doen wat ik het leukst vind."