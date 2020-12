Kritiek op Nikita Mazepin zwelt aan na verwijderen excuses van social media

Nikita Mazepin moet zijn F1-debuut nog maken, maar houdt de gelederen behoorlijk bezig. De Rus werd vorige week bekend gemaakt door Haas en kreeg meteen een zwerm aan kritiek te verwerken. De 21-jarige coureur had de afgelopen jaren behoorlijk wat akkefietjes op en naast de baan, en recent schitterde hij nog in een video waarbij hij een vrouw betastte in een auto. Daarvoor plaatste hij op social media een excuus, maar die heeft hij inmiddels weer verwijderd.

In de weken na zijn aankondiging als Haas-coureur, betastte een meisje en werd deze video op sociale media gepost. Alles is verwijderd en er zijn excuses gemaakt. Volgens de betrokkenen was het allemaal een misverstand, want het waren hele goede vrienden. Berichten op het sociale media-account van het meisje druisen echter in tegen die mening.

Mazepin heeft inmiddels zijn excuses op Twitter geschrapt en de dame in kwestie heeft ook dingen op Instagram gepost. Ze plaatste een foto waarop stond 'bescherm dronken vrouwen', maar ook het advies 'laat ze je nooit meer aanraken of respectloos behandelen'.

Of dit inderdaad allemaal opzettelijk is kan natuurlijk niet met zekerheid worden gezegd, maar koppel dit aan het feit dat de twee goede vrienden elkaar op Instagram hebben ontvolgd en de zaken beginnen op hun plaats te vallen. Matt Gallagher van WTF1.co.uk heeft de hashtag #WeSayNoToMazepin nieuw leven ingeblazen en krijgt inmiddels veel bijval.