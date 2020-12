Max Verstappen jongste coureur ooit met 10 Formule 1-overwinningen

Max Verstappen heeft al vele records op zijn naam staan. In 2015 werd hij de jongste Formule 1-debutant ooit (een record die wegens een regelwijziging niet verbroken kan worden). In dat zelfde jaar werd hij ook de jongste Formule 1-coureur die punten scoorde. In 2016 werd hij - vanwege een fenomenale en schokkende overwinning in Barcelona - de jongste podium-zitter en winnaar ooit.

Het record van jongste pole-sitter ooit heeft Max net niet kunnen bemachtigen; Sebastian Vettel heeft dat record vooralsnog op zijn naam staan toen hij als underdog met Toro Rosso zijn wagen op pole zette in de regen. Ook het record voor jongste wereldkampioen ooit staat nog op zijn naam.

Nu heeft de Formule 1 recentelijk naar buiten gebracht dat Max nóg een record op zijn naam mag zetten. Hij zou de jongste Formule 1-coureur zijn die tien overwinningen op zijn naam heeft. 23 jaar en 80 dagen, zo oud was Max toen hij zijn tiende race won. Zo is hij jonger dan de vier namen die onder hem staan in onderstaand rijtje, en deze coureurs zijn niet van het kleinste kaliber...