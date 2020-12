Officieel: Sergio Perez naar Red Bull

De kogel is door de kerk. Sergio Perez rijdt komend jaar voor Red Bull Racing en wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen voor minstens één jaar. Dat maakte het Oostenrijkse team vanmiddag bekend. Alexander Albon moet pas op de plaats maken, maar blijft in de gelederen als test -en reservecoureur.

Perez maakte zijn F1-debuut in 2011 en is al een lange tijd een vaste waarde in de sport. Mede door zijn indrukwekkende overwinning bij de Grand Prix van Sakhir, kon de Mexicaan de teamleiding van Red Bull overtuigen. De blikjesfirma ziet de 30-jarige coureur als ideale partner van de Nederlander.

Op de website van Red Bull Racing zei teambaas Christian Horner over deze transfer: “Alex is een gewaardeerd lid van het team. We hebben lang over deze beslissing moeten nadenken en we hebben uitgebreid alle data en prestaties geëvalueerd. We kwamen tot de conclusie dat Sergio de juist teamgenoot is voor Max in 2021."

Lange tijd leek het erop dat Perez zonder stoeltje kwam te zitten, maar het Oostenrijkse team had toch zeer grote belangstelling voor de diensten van de Mexicaan. De ervaren coureur kan niets anders dan ontzettend blij zijn. "Ik ben Red Bull heel erg dankbaar voor deze mogelijkheid. De kans om te racen voor een team die kan meedoen om kampioenschappen is waar ik altijd op gehoopt hebt, sinds ik de Formule 1 binnenkwam. Met trots zal ik naast Max de kleuren van Red Bull vertegenwoordigen. Je kan er zeker van zijn dat ik volgend seizoen alles zal geven. Het team heeft dezelfde overwinning mentaliteit en ik ben hier om te presteren en het team te helpen in de strijd voor nog een kampioenschap."