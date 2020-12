Helmut Marko: "Sergio Perez staat al het hele jaar op onze radar"

Het blijft vooralsnog speculeren en de geruchten komen nog niet tot een einde zolang Red Bull niets bekend heeft gemaakt. Sergio Perez ligt goed op koers om volgend jaar teamgenoot van Max Verstappen te worden, maar op de circuits kan hij voorlopig niet meer van zich laten spreken.

Het lijkt er echter op dat een contract bij Red Bull voor 2021 nog deze week wordt aangekondigd, zoals eerder deze week al gemeld werd. Volgens de Finse journalist Niki Juusela van C More zal komend weekend de aankondiging door Red Bull bekend gemaakt worden.

Juusela: "De informatie die bij ons binnenkwam is dat de deal tussen Perez en Red Bull komend weekend bekend zal worden gemaakt."

Marko vindt Albon niet geweldig

Die informatie sluit precies aan bij de laatste opmerkingen van Helmut Marko, de beruchte coureurmanager van Red Bull. Aan de Kleine Zeitung vertelde hij in Abu Dhabi: "Na de Grand Prix in Abu Dhabi gaan we alles bekijken. Albon's laatste race in Bahrein was niet geweldig, maar we willen niet te snel conclusies trekken. De beslissing wordt over een paar dagen genomen."

Marko geeft toe dat de Mexicaan Perez, die onlangs in Bahrein won maar zijn Racing Point-stoel aan Sebastian Vettel heeft verloren, op de radar van Red Bull staat.

"Perez stond de hele het hele jaar op onze radar."