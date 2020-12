Williams-testcoureurs genoten van Young Driver Test

Roy Nissany en Jack Aitken mochten tijdens de Young Driver Test in actie komen voor Williams. Aitken mocht zelfs één Grand Prix dit jaar nog in actie komen voor Williams.



Voor de coureurs was het een leerzame dag. Na de sessie mochten de coureurs hun verhaaltje doen over de dag. Jack Aitken begon: "Het was echt een goede dag en ik had veel plezier, maar ik wou dat we meer banden hadden om mee te spelen! We hebben een leuk programma afgerond. Ik heb veel ronden gereden en we hadden geen grote problemen, wat altijd leuk is. Er waren een paar dingen waar we dieper op ingingen, waar we in Bahrein geen tijd voor hadden. Het was leuk om een ​​aantal procedures te doorlopen en echt wat meer in detail uit te werken over sommige dingen, wat een luxe is. Het was een leuke manier om het jaar af te sluiten en nogmaals bedank ik Williams voor de kans."

Roy Nissany vervolgt het gesprek: Het is altijd leuk om weer in de auto te springen en vandaag was het geweldig. In tegenstelling tot de FP1's was het een volledige dag met veel afgelegde kilometers, waar ik veel van kan leren. Veel begrip van de auto, een geweldige ervaring dus. Het was ook een uitdaging in termen van de ontwikkeling en in termen van het begrijpen van enkele mechanische veranderingen. Over het algemeen ben ik tevreden met mijn prestatie, en ik denk dat het team dat ook is. Het was een geweldige manier om het jaar af te sluiten. Ik zal alle conclusies trekken, diep in de gegevens ingaan en de winter doorbrengen met het analyseren van alles.