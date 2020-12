Red Bull hoopt volgend jaar balans van RB16-B op orde te hebben

Red Bull Racing wist het gat naar Mercedes in 2020 te dichten en zou mogelijk kunnen strijden voor de titel in 2021. De vraag is echter of Red Bull weer in de val van Mercedes zal trappen en begin 2021 met een achterstand kampt, zoals bijna altijd het geval is geweest.

In de afgelopen jaren is Mercedes altijd het te verslaan team geweest, waarbij het meestal domineerde ten opzichte van Ferrari en Red Bull Racing die moesten vechten om de tweede plaats. Aan het einde van elk jaar is Red Bull veel dichterbij, maar aan het begin van het nieuwe seizoen is de kloof weer groter geworden. Met de nieuwe vloer voor 2021 bestaat de kans dat dit weer gaat gebeuren.

Christian Horner heeft nu echter goede hoop dat het team goed op koers is: "Het is moeilijk om te weten hoe het andere teams beïnvloedt, maar het heeft natuurlijk een impact. Het is een gevoelig deel van de auto. We hebben enkele componenten getest in Abu Dhabi, zoals je vrijdag hebt gezien."

De Red Bull-teambaas is niet bang voor een herhaling van zetten: "Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid meegenomen naar volgend jaar. Denk aan de versnellingsbak, het chassis en de elementen van de ophanging. Onze filosofie is dat wat je dit jaar leert, je toch volgend jaar doorvoert. Mercedes is echter ook een sterk team. Ik verwacht dat ze sterk zullen zijn in 2021, maar als we op dit momentum kunnen voortbouwen, kunnen we ze hopelijk een moeilijkere tijd bezorgen."

Red Bull heeft echter duidelijk stappen gezet met de RB16 in 2020. De auto leek in het begin van het jaar erg onvoorspelbaar, waardoor Max Verstappen en Alexander Albon vaak problemen hadden met de wegligging. Eind 2020 is dit veel minder het geval en geeft Horner ook duidelijk aan dat dit onderdeel verbeterd is.

"We hebben de auto aanzienlijk verbeterd en begrepen wat de problemen zijn. Hopelijk kan dat verder worden aangepakt naarmate we volgend jaar ingaan. We hebben een auto nodig die kan presteren op verschillende circuits, waar Mercedes goed in is geweest. Wij moeten volgend jaar sterk zijn, vooral vanwege een kalender met 23 races."