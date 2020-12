Kevin Magnussen: "Leraren op school lachten mij uit"

Kevin Magnussen zei dat hij altijd wist dat hij de Formule 1 zou halen, ook al lachten zijn leraren hem uit als hij over zijn droom sprak. Magnussen nam zondagavond afscheid van de sport en nam deel aan zijn 119e en laatste Grand Prix, toen hij in Abu Dhabi voor het laatste in de Haas stapte.

De Deen kreeg in september te horen dat Haas zijn contract voor 2021 niet zou verlengen, maar in plaats daarvan zou kiezen voor een volledig nieuwe coureursduo; Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

De laatste race van Magnussen leverde geen sprookjesachtig einde op. De 28-jarige coureur eindigde als een na laatste toen hij over de finish kwam. Maar ondanks een teleurstellend laatste seizoen in de sport met Haas, waarin hij slechts één punt scoorde, voelt Magnussen zich nog steeds ongelooflijk gelukkig dat hij in de F1 heeft gereden.

"Er is een hoofdstuk afgesloten en wat een reis is het geweest. Al sinds ik een klein kind was, is de Formule 1 mijn leven geweest. Toen ik mijn leraren op school vertelde dat ik een F1-coureur zou worden, lachten ze me uit. Ik wist gewoon in mijn hart zonder enige twijfel dat ik het zou laten gebeuren. Ik was maar een naïef klein kind zonder enig idee van de werkelijke uitdagingen die ik zou moeten overwinnen om het te halen, maar ik wist gewoon dat ik het zou redden."

"Ik had het nooit kunnen redden zonder de steun van mijn familie en vooral van mijn ouders. Toen ik vertelde hoe ik in de toekomst F1-coureur zou worden, voelde ik dat ze oprecht geloofden dat ik het kon. Ook al was er geen manier om het sponsorgeld te hebben dat ze nodig hadden. Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad om mensen te ontmoeten die me hebben kunnen steunen bij het realiseren van mijn droom, en ik zal hen voor altijd dankbaar zijn."

Magnussen verlaat de Formule 1 met één podium, een P2 tijdens zijn debuut voor McLaren tijdens de Grand Prix van Australië in 2014 en scoorde in totaal 158 punten.