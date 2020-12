Max Verstappen: "Ik heb heel fijn, met controle en plezier gereden"

Het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi was een zeer aangenaam weekend voor Max Verstappen om het bijzondere F1-seizoen van 2020 af te sluiten. De eerste en derde vrije training was de Red Bull-coureur veruit het snelste, net als tijdens de kwalificatie toen hij de pole position wist te pakken.

De start van de race verliep goed en de Nederlander sloeg binnen 10 ronden al snel een gat van 4 seconden met Valtteri Bottas, voordat de Safety Car die voorsprong teniet deed. Toen de race weer verder ging liep Verstappen weer uit met uiteindelijk rond de 15 seconden voorsprong.

Een zeer dominant weekend maar vooral dominante race voor de Nederlander waarbij hij van start tot finish eigenlijk geen bedreiging had voor de overwinning. Dat was na afloop ook te merken.

Bandenmanagement

Tegenover Sky F1 vertelde Max Verstappen: "Ik heb vandaag zeer gecontroleerd gereden. Het ging allemaal om bandenmanagement tijdens de Safety Car-periode. Op de harde banden was het een zeer lange stint naar het einde van de race maar de auto was goed te besturen. Hij stuurde echt heel fijn, ik kon heel gecontroleerd rijden en de RB16 was een plezier om mee te rijden."

"Het is altijd goed om het seizoen op deze manier af te sluiten. Het team heeft heel hard gewerkt om de auto te verbeteren en de laatste race van het seizoen winnen is een goede opsteker voor iedereen en een motivatie voor iedereen omdat we nu de winter ingaan. Hopelijk beginnen we daarna competitiever aan het seizoen, vooral vanaf het begin."