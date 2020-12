7-jarige zoon Romain Grosjean: "Papa stop met racen"

Romain Grosjean zegt dat zijn zevenjarige zoon de voormalige Haas-coureur heeft gevraagd te stoppen met autoracen. De Fransman moest de laatste twee races van zijn Formule 1-carrière missen nadat hij op wonderbaarlijke wijze een heftige en vurige crash door de vangrails in Bahrein had overleefd met als resultaat twee verbande handen.

Daarvoor overwoog Grosjean om voor 2021 naar Indycar te verhuizen, ook al had hij enige zorgen geuit over de hogesnelheids ovals.

Hij heeft nu echter tegen France 5 gezegd: "Ik heb niet helemaal besloten om te stoppen. We hebben niet altijd controle over ons lot en het lijkt erop dat het voor mij voorbij is in de Formule 1. Daarna kijk ik naar de kansen voor de toekomst."

"Ik praat er ook veel over met mijn familie. Er wordt vaak gezegd dat sporters egoïstisch zijn, maar sport is egoïstisch omdat het vereist dat je je er 100 procent op focust. Ik spreek met mijn kinderen. Sacha, mijn 7-jarige jongen, vroeg me om te stoppen met autoracen. Hij zei tegen me: 'Jij kunt engineer worden, papa - dat is ook heel goed'."

"Tegelijkertijd weten ze dat als ik geen autocoureur ben, als ik deze passie, deze levensvreugde niet had, ik niet de man zou zijn die ik ben. Dus we denken na, we zijn aan het discussiëren en ik hoop dat ik er snel in zal slagen om een ​​oplossing te vinden en vrede te hebben met mijn beslissing."