Mick Schumacher kijkt tevreden terug op officiële F1-debuut: ''Het ging best soepeltjes''

Gisteren was een bijzondere dag voor Mick Schumacher. Het 21-jarige talent maakte zijn officiële F1-debuut tijdens de eerste vrije training. In de VF-20 van Kevin Magnussen klokte de Duitser de achttiende tijd. Daarmee stond de Formule 2-kampioen vlak voor de andere Haas van Pietro Fittipaldi, de vervanger van uitredend Formule 1-coureur Romain Grosjean. Tijdens deze sessie kon de Ferrari-protogé alvast kennismaken met zijn nieuwe team voor 2021. Samen met Nikita Mazepin vormt de in Zwitserland geboren coureur het rijdersduo van het Amerikaanse team.



In totaal reed Mick Schumacher 23 ronden en kon achteraf tevreden terugkijken op zijn eerste officiële meters. ''Hoe zal ik het omschrijven? Best wel soepeltjes. We hadden geen grote problemen. Geen spin of iets anders. Dat is best goed. Natuurlijk moet ik nog wennen aan de wagen. Het is een grote stap van F2 naar F1. Ik ben blij dat alles goed gegaan is.'' De zoon van racelegende Michael Schumacher verwachtte vooraf dat hij aanpassingstijd nodig had voor het besturen van de F1-bolide. ''Het duurde niet zolang zoals ik in eerste instantie dacht. Dat was dus goed. Ik reed op de hardste band en reed een aantal ronden achter elkaar, wat erg hielp. Elke ronde het tempo opbouwen en onder de knie krijgen hoe hard ik kan pushen of hoe hard ik de bocht kan omgaan. Het was een kwestie van tijd.'' De 21-jarige Ferrari-pupil stapte daarna over op de snellere softs en een wereld ging voor hem open. ''Dat was een groot verschil. Je voelt het heel erg sterk. Dat was echt cool en en heel erg prettig,'' zei de Duitser glunderend.



De teambaas, Guenther Steiner, kon voor het eerst zijn nieuwe coureur in actie zien. De geboren Italiaan had weinig aanmerkingen over zijn debuut in de VF-20. ''Hij heeft prima werk gedaan. Hij deed wat hij moest doen en hield de wagen uit de problemen. Ik denk dat hij in 90 minuten veel heeft bijgeleerd. We kijken al uit naar de test van dinsdag.''

Komende week staat op het Yas Marina circuit een Young Driver Test op het programma. Verschillende talenten maar ook de ervaren Fernando Alonso zullen dan tijdens de post-season-test alvast data gaan verzamelen voor de bolides van 2021.