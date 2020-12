Kinderen Romain Grosjean maakten afscheidshelm voor laatste race

Romain Grosjean zou dit weekend zijn laatste F1-race rijden. Dat was althans de bedoeling, en tevens de verwachting van hemzelf aangezien hij niet denkt ooit nog terug te keren als coureur in de koningsklasse.

Het verliep allemaal anders, zo weten we inmiddels, met de heftige crash tijdens de openingsronde in Bahrein. De Haas van de Franse Zwitser vatte vlam en hij kon ternauwernood aan de dood ontsnappen. Gezien de crash en zijn verwondingen heeft Grosjean het er zeer goed afgebracht.

In Bahrein kon hij vorige week zijn vrouw weer in zijn armen sluiten, zijn kinderen waren er nog niet bij maar die hadden koekjes gebakken. Daarbij toonde Romain ook een helmontwerp, dat zijn drie kinderen hadden ontworpen. Het idee was dat Grosjean die helm dit weekend zou hebben gedragen tijdens zijn laatste F1-race.