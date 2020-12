Paniek bij Ricciardo: "Ik had ineens positief op corona getest"

Tot nu toe zijn drie coureurs positief getest op het coronavirus. Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton hebben daardoor respectievelijk twee of één race moeten missen. Even dacht Renault-coureur Daniel Ricciardo dat ook hij besmet was en raakte hierdoor in paniek.

Tussen de races in Italië en Rusland kreeg Ricciardo een positief testresultaat tijdens de reguliere coronatest. Dat was schrikken voor de Australiër. "Ik werd om zes uur 's ochtends wakker met dat nieuws. Ik was een beetje in paniek en ik realiseerde me dat ik me opnieuw moest laten testen."

Jezelf gek maken

Gelukkig bleek het een vals alarm te zijn en was een andere test negatief. "En dan begin je als het spelen van spelletjes in je hoofd, zoals:‘ Oh, voel ik me een beetje zwak, misschien heb ik het wel’. Het was op die ochtend gewoon paniek, ik was bang dat ik het toch had, je maakt jezelf gewoon gek."

Naarmate het seizoen vorderde, werd Ricciardo steeds voorzichtiger. "Ik werd steeds meer gedisciplineerd door te isoleren en gewoon voor mezelf te zorgen. Vooral nadat Sergio Perez het kreeg toen dacht ik: 'Oké, dit is geen grap.' Ik was heel voorzichtig, dus ik was nogal verrast."