Haas-coureur voor 2021 Nikita Mazepin had een video op zijn Instagram-verhaal gezet, hier is te zien hoe hij een vrouw lastig valt.

De Rus komt nu nog uit in de Formule 2, maar zal volgend seizoen uitkomen voor Haas in de Formule 1. In de F2-race van afgelopen weekend liet hij zichzelf niet van de goede kant zien. Hij verdedigde namelijk gevaarlijk en kreeg hiervoor een straf.

Eerder deze maand dook een verhaal op van een meisje uit Nederland over de rare berichten die ze kreeg van de Rus. Hij vroeg haar om naaktfoto's. Hij is nu verder gegaan. Hij heeft in de auto een vrouw aangerand. Zie hieronder de beelden en zijn reactie: