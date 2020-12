Romain Grosjean: "Ik wil geen huidtransplantatie"

Romain Grosjean zegt dat het overslaan van de laatste race in zijn Formule 1-carrière zijn gezondheid op langere termijn zal beschermen. De Fransman, die de GP van Sakhir op zondag vanaf de zijlijn volgde, nam de 'moeilijkste maar verstandigste' beslissing om naar huis terug te keren naar Zwitserland in plaats van te proberen met verbrande handen terug te keren naar zijn cockpit in Haas in Abu Dhabi.

"Ik nam afscheid van de paddock", zei de 34-jarige zondag laat tegen France 2. "Bij de poorten, terwijl ik mijn pas scande, dacht ik dat het waarschijnlijk de laatste keer was dat ik mijn naam met 'F1-coureur' op het scherm zou zien."

"Ik zal niet in Abu Dhabi zijn omdat mijn linkerhand nog steeds zwaar verbrand is. Het zou niet veilig zijn en ik wil een huidtransplantatie vermijden. Maar ik kom volgend jaar terug naar de paddock om mijn vrienden te zien."