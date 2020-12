Esteban Ocon: "Ik moest huilen in mijn auto"

Esteban Ocon finishte vandaag als tweede achter Sergio Perez tijdens de Grand Prix van Sakhir. De Fransman heeft er 66 races over gedaan om voor het eerst op het podium te staan in de F1. Het is de derde keer dit jaar dat een Renault-coureur op het podium staat, nadat teamgenoot Ricciardo twee keer dit jaar de ereschavotten wist te bereiken.

Na afloop vertelde Ocon dat hij nog niet wist wat hem overkwam en dolblij was met zijn eerste podium: "Ik heb hier geen woorden voor. Ik moest huilen in mijn auto toen ik over de finish ging."

"Het is een zwaar seizoen geweest en we zijn continu gemotiveerd gebleven en hebben had gewerkt. We zijn in onszelf blijven geloven. Het harde werken heeft zich uitbetaald."

"Daniel Ricciardo is een goede meetlat voor mij. Hij rijdt hier twee seizoen en ik heb het gat met hem gedicht dit jaar en dat is de kers op de taart, zeker nu met dit podium."