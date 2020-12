Ricciardo na teleurstellende P7: "Top 5 was absoluut mogelijk"

Daniel Ricciardo wist tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Sakhir zijn RS20 op de zevende plek te zetten. Dit is, echter, naar zijn mening niet het maximale waar zijn wagen toe in staat was. Zo meent hij dat een top 5 er absoluut had ingezeten, en zal dus tijdens de race vooral vooruit kijken.

De goedlachse Australiër was dus begrijpelijk een klein beetje teleurgesteld, maar is hoopvol op een goed resultaat in de race. Zo meent hij dat het team uit Enstone bovenop de problemen zijn gekomen die zij vorig weekend ervoer. Het Renault F1 Team had vorige week behoorlijk last van het gebrek aan race-snelheid.

"Wat betreft gridposities is het nog niet eens een ramp", zo meldt Ricciardo. "Maar ik geloof echt dat we een top 5 in ons hadden, met name in Q2. In Q2 maakte ik in de laatste sector een behoorlijke fout, dus ik was zelfverzekerd dat ik in Q3 mijn rondetijd kon verbeteren", zo vertelt Ricciardo verder. "Maar in Q3 kwam ik zelfs met twee pogingen niet in de buurt van mijn Q2-tijd, dus ik moet maar eens goed gaan kijken wat daar mis ging", aldus Ricciardo.

De Australiër start aan de schone kant van de baan, en met een goede topsnelheid van de RS20 zal hij van plan zijn plekken goed te maken tijdens de race.