Grosjean kondigt aan dat hij niet zal racen in Abu Dhabi

Romain Grosjean en Haas F1 Team hebben aangekondigd dat Romain Grosjean terug zal keren naar zijn huis in Zwitserland; de Fransman zal dus niet deelnemen aan de Grand Prix van Abu Dhabi en zal in plaats daarvan voortdurende zorg krijgen voor zijn brandwonden. Pietro Fittipaldi zal ook de laatste race van het seizoen rijden in de VF-20.

"Tot mijn grote spijt moet ik mededelen dat ik niet bij het team zal zijn tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi", aldus Grosjean. "We hebben samen met mijn dokter zoveel mogelijk gedaan om te kunnen rijden, maar het risico wat racen met zich mee brengt is te groot voor mijn herstel en mijn gezondheid - dus de beslissing was dat ik niet zal racen", zo vertelt Grosjean verder. "Het is één van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven geweest, maar ook een van de meest verstandige. Ik zal het team vreselijk missen en zal ze aanmoedigen zoals altijd", aldus Grosjean.

"Uiteraard vind ik het jammer dat Grosjean zijn laatste race met het Haas F1 Team zal missen", aldus Güenther Steiner. "Maar we zijn het met zijn allen eens dat hij het juiste pad moet volgen met betrekking tot zijn herstel na het ongeluk van afgelopen race. Romain heeft ontzettend veel moed en een strijdersgeest laten zien - we weten hoe graag hij terug zou willen keren in de cockpit van de VF-20, en wij delen dat gevoel met hem", aldus Steiner.

"Romain heeft altijd geloofd in ons Formule 1-project; hij wilde al voor ons rijden nog voor dat we een auto hadden gebouwd", zo vertelt Steiner verder. "Er is geen twijfel aan zijn toewijding en ongelimiteerde moeite die hij heeft gestopt en daarmee bijgedragen aan de successen die wij als jong Formule 1-team hebben meegemaakt, en daar zullen wij voor altijd dankbaar voor zijn", zo vertelt Steiner verder. "Namens Gene Haas en mijzelf, alsmede het hele Haas F1 Team, wensen wij hem een voorspoedig herstel toe naar volledige gezondheid", zo concludeert Steiner.