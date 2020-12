Strategie Red Bull nekt Albon: "We wilden banden sparen"

Alexander Albon voelde dat een gebrek aan grip op de zachte banden tijdens de derde vrije training zijn kansen om Q3 te halen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir ernstig in gevaar brachten. Na tijdens de training ruim in de top tien te hebben gestaan, slaagde Albon er voor het eerst sinds de Britse Grand Prix in augustus niet in om Q3 te halen.

In de laatste training eindigde Albon de sessie als zesde overall, waarbij hij zette zijn snelste tijd reed op de medium band terwijl de derde training doorgaans wordt gebruikt om zich voor te bereiden op de kwalificatie en dus voornamelijk op de zachte banden wordt gereden.

Albon reageert: "Ik zou zeggen dat we meestal een goede balans hebben in de derde training en we hebben echt een aantal balanswijzigingen doorgevoerd om de auto in de kwalificatie op orde te krijgen. Het ontbreken van een zachte band in VT3 kan ons pijn hebben gedaan, maar met de zachte band krijg je in principe veel grip aan de voorkant en het was gewoon lastig om te balanceren omdat de voorkant van de auto niet lekker werkte."

"Dus het was niet zo eenvoudig als het afstemmen met de voorvleugel, wat normaal het geval is. Dat was het echt, ik was ook best blij met mijn rondje in Q2."

Strategie Red Bull

Albon legde uit dat Red Bull's beslissing om geen set zachte banden te gebruiken aan het einde van de derde training was om hem een ​​extra set te geven voor de kwalificatie.

"Gewoon vooral om ons meer kansen te geven in de kwalificatie", voegde Albon eraan toe. "Gewoon om het soepeler te laten verlopen. We waren het er over eens dat als we in het begin van VT3 een goede balans op de harde band konden hebben, we het ons konden veroorloven om een ​​band te sparen, zodat we meer banden tot onze beschikking hadden voor kwalificatie."

"Het werkte, de run in VT3 was niet geweldig, maar het was niet verschrikkelijk en qua tempo was het eigenlijk heel sterk, dus we besloten om in de tweede helft mediums te gebruiken die misschien wat meer tijd hebben gekost."