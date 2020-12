Max Verstappen na P3: "Morgen zal het niet makkelijk worden"

Max Verstappen wist tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Sakhir de derde tijd neer te zetten. Dat lijkt zijn normale plek dit seizoen, maar dit keer zat hij slechts een halve tiende van de pole-tijd van Bottas af. Dit zei de Nederlander na de sessie tegen Paul Di Resta.

"Ik denk dat het van onze kant een goede kwalificatie was", aldus Max Verstappen. De Nederlander wist zijn RB16 binnen een halve tiende van Valtteri Bottas te zetten. "De ronde is zo kort, en ik probeerde zo dichtbij mogelijk te blijven. Uiteindelijk was ik heel erg dichtbij want de rondetijden liggen zo dicht bij elkaar, maar de layout verklaart dat ook wel", zo vertelt Verstappen verder.

De Nederlander moest in Q2 zijn tijd verbeteren met een setje rode banden, om ervoor te zorgen dat hij niet in Q2 geelimineerd werd. Dit betekent dus dat hij morgen op de rode band start. "We starten natuurlijk ook op andere banden, dus het wordt interessant om te zien hoe dat zal gaan", zo vertelt Max. "De rondetijden liggen allemaal zo dicht bij elkaar. Hoe de race zal verlopen zal liggen aan de start en hoe we omgaan met verkeer, maar dat zal niet makkelijk worden morgen", zo concludeert Max.

De Nederlander start morgen aan de goede kant op een compound zachter dan de twee Mercedessen voor hem. Dat belooft wat voor de start!