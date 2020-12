In beeld: Romain Grosjean terug in zijn VF-20

Romain Grosjean is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. De Fransman werd in een militair ziekenhuis opgenomen voor zijn brandwonden als gevolg van zijn horror-crash aan het begin van de Grand Prix van Bahrein.

De Fransman is inmiddels weer terug in de paddock, en werd eerder dit weekend al met een warm welkom ontvangen. Hij gaat zelfs een stapje verder; Romain is inmiddels gespot dat hij in zijn VF-20 zit! Dat blijkt uit een tweet van Haas F1 team, zoals hieronder te zien.