Horner neemt uitspraken Verstappen over Albon niet kwalijk

Max Verstappen was na de Grand Prix van Bahrein behoorlijk kritisch over teamgenoot Alexander Albon. Ondanks het podium eindigde Albon weer ver achter Verstappen, zoals bijna het hele jaar het geval is geweest. De Nederlander noemde het een slechte prestatie van zijn teamgenoot en draaide er niet omheen. Het wordt alsmaar duidelijker dat Verstappen liever een andere teamgenoot heeft in 2021.

Een paar dagen later wordt teambaas Christian Horner gevraagd wat hij van de opmerkingen van Verstappen vindt. Tegenover RaceFans.net zei de Britse teambaas: "Max kan dingen soms heel duidelijk benoemen, hij zegt wat hij denkt. Maar er is niets aan de hand en de sfeer is goed."

Hij veroordeelt de uitspraak van Verstappen niet en als bewijs van de goede sfeer geeft hij als voorbeeld dat de twee afgelopen maandag een avond gingen karten. Hij was er zelf en de sfeer was volgens hem uitstekend. "Max benoemt gewoon de feiten. Hij zag de kloof nog steeds als een significant verschil, maar Alex werd natuurlijk een beetje opgehouden door Sergio Perez, die het overigens goed deed, en het is erg moeilijk om vlak achter iemand te rijden en te volgen."