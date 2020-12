Horner: "In kwalificatie zit Albon dichter bij Max dan Gasly

Het is geen geheim dat Max Verstappan bloedsnel is over één ronde. Sinds de Grand Prix van Mexico in 2018 is er geen enkele kwalificatie geweest dat zijn teamgenoot sneller dan hem was, als je mechanische problemen niet in acht neemt. Toch doet Albon het qua snelheid over één ronde beter dan Gasly, zo meent Horner.

"Ik ben van mening dat je ook moet kijken naar hoe Max zichzelf heeft verbeterd over de afgelopen jaren", zo begint Horner. "Als je naar Max zijn gemiddelde kijkt, dan ligt Albon zijn gemiddelde nog steeds dichterbij Max dan die van Gasly. "We zijn ervan op de hoogte dat we aan het begin van het jaar wat problemen met de auto hebben gehad qua balans. Echter, we hebben hard gewerkt om dit aan te pakken - en zijn dit nog aan het aanpakken - en dat zal Albon op den duur alleen maar sneller maken", zo vertelt Horner verder.

"Het op nemen tegen Max is een flinke opgave, en is op dit moment, waarschijnlijk, de coureur die het meest in vorm is. Voor elke coureur zou dat een lastige opgave zijn", zo vertelt Horner verder. Ook werd Horner nog gevraagd of een eventuele overstap naar AlphaTauri mogelijk is, mocht de Britse Thai zichzelf niet voldoende weten te bewijzen dit jaar. Daarop antwoordde Horner het volgende: "Ik denk niet dat hij onderdeel van Franz Tost zijn plannen is, dus het wordt of bij Red Bull Racing blijven, of een jaar of meer aan de zijlijn", zo concludeert Horner.