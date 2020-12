Horner verklaart situatie rondom contractverlenging Albon: "Hij blijft, of een jaar langs de kant"

Christian Horner, teambaas bij Red Bull Racing, heeft de situatie rondom het mogelijk lege Red Bull-zitje verklaard. Bij AlphaTauri is er volgend jaar geen plek, en hij zou nog één race hebben om zichzelf te bewijzen.

Red Bull heeft nog twee zitjes te verdelen voor 2021. Max Verstappen en Pièrre Gasly zijn allebei bevestigd voor Red Bull Racing en AlphaTauri respectievelijk. Yuki Tsunoda zal dan hoogstwaarschijnlijk Daniil Kvyat vervangen tijdens AlphaTauri. Voor Albon is er in ieder geval daar geen plek.

Volgens Motorsport-total.com heeft Horner bekend gemaakt dat Alexander Albon bij Red Bull Racing blijft, of minstens een jaar aan de zijlijn staat. Het is dus nog niet bevestigd of Red Bull Racing volgend jaar doorgaat met Alexander Albon, of dat het team voor Nico Hulkenberg of Sergio Perez gaat.