Ralf Schumacher: "Steiner is beter als teambaas voor Mick dan Vasseur"

Gunther Steiner is de perfecte eerste teambaas voor Mick Schumacher. Dat vind de oom van de 21-jarige coureur, Ralf Schumacher. De broer van Michael Schumacher kent zowel Steiner als Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur erg goed.

Aan Sport1 legde Ralf Schumacher zijn mening uit: "Haas was de enige keuze die Mick had, maar het was een meevaller voor mij vanwege Gunther Steiner. Jongens zoals hij en Frederic Vasseur zijn rechtdoorzee en weten precies hoe ze met jonge coureurs moeten omgaan. Ze maken je in elk opzicht beter en volwassener."

Vasseur geen ideale teambaas

Eerder was Michael Schumacher's zoon Mick in verband gebracht met Alfa Romeo, maar Ralf zegt dat Frederic Vasseur niet de ideale eerste baas zou zijn geweest.

"Ik denk niet dat hij dezelfde gevoeligheid heeft die jonge coureurs nodig hebben. Ik hoop ook dat Ferrari zich nu veel meer op Haas zal concentreren als het gaat om hun samenwerking. Ik ben er zeker van dat Mick met Gunther Steiner zijn eigen weg zal kunnen gaan bij Haas."