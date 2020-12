Grosjean vindt zichzelf egoïst: "Ik moet de laatste race in Abu Dhabi racen"

Romain Grosjean zegt dat hij, als hij kan, 'moet' rijden in de laatste race van het seizoen om te beoordelen of hij nog in staat is om te racen. Opmerkelijk genoeg liep hij weg van zijn horrorcrash bij de Grand Prix van Bahrein en heeft hij daardoor slechts lichte verwondingen opgelopen.

Hij zal echter afwezig zijn bij de tweede race in Bahrein vanwege de brandwonden aan zijn handen en enkels, die eerst zullen moeten herstellen.

Hij hoopt nog steeds dat hij kan terugkeren voor de laatste race van het seizoen en zijn carrière in de F1, vooral om te zien hoe hij er mentaal aan toe is als hij weer in een F1-wagen racet. In gesprek met de Franse krant L'equipe zei hij: "Er zal een posttraumatische schok zijn: ik ben eigenlijk sinds dinsdagavond aan het werk met mijn psycholoog."

"Mijn wens was onmiddellijk om weer in een F1-auto te stappen. Ik dacht aan Abu Dhabi. Sorry Marion, maar ik heb het voor mezelf nodig: om te weten of ik het kan, weet wat ik ga voelen, hoe ik ga reageren. Ik kan niet wachten zonder het te weten, ik moet er alles aan doen om te proberen weer in de auto te komen. Als de doktoren me vertellen dat het niet mogelijk is, zal ik naar hen luisteren, maar ik moet proberen terug te komen. Ik moet egoïstisch zijn."