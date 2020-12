Jack Aitken maakt F1-debuut bij Williams als vervanger George Russell

De rijderscarrousel is tijdelijk flink aan het draaien op dit moment door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Romain Grosjean wordt vervangen bij Haas door Pietro Fittipaldi aangezien hij na zijn megacrash nog in het ziekenhuis ligt.

Lewis Hamilton is positief op corona getest en zal vervangen worden door George Russell, die kort geleden bevestigd is door Mercedes. De Brit rijdt normaal gesproken voor Williams dus ook dat team moest een oplossing vinden en dat is gelukt. Een andere Brit zal hem vervangen. Williams-test en reservecoureur Jack Aitken zal zijn F1-debuut maken tijdens het tweede weekend op het circuit in Bahrein.

Aitken is door het dolle heen dat hij vanuit het niets ineens zijn debuut maakt. De 25-jarige coureur: "Ik ben absoluut in de wolken dat ik dit weekend de kans krijg om bij Williams te debuteren en ik ben ontzettend blij dat George ook zijn kans krijgt. Ik meen het echt als ik zeg dat ik me hier erg thuis voel sinds ik eerder dit jaar bij Williams kwam, dus om mijn kans te krijgen om het team te helpen die ongrijpbare puntenfinish te behalen, is op zijn zachtst gezegd een buitengewoon bevredigende gelegenheid."

"Ik zal er de komende dagen alles aan doen om me voor te bereiden, maar eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat ik er klaar voor ben sinds Melbourne. Ik wil Lewis ook het allerbeste wensen bij zijn herstel, en veel geluk aan George die dit weekend de kans krijgt om in de Mercedes te rijden."