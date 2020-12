Max Verstappen: "Helaas horen ook zware crashes bij de F1"

Max Verstappen heeft kritiek op zijn bewering dat Formule 1-coureurs niet de keuze moeten hebben om een ​​race uit te zitten na een horrorcrash waarbij een van hun rivalen betrokken was. De Nederlander liet menig wenkbrauw fronsen toen hem zondag werd gevraagd of coureurs die geschokt waren door crashen zoals die van Romain Grosjean, mogen beslissen om niet meer te racen.

De Red Bull-coureur zei toen: "Als die coureur niet wil racen en ik de teambaas was, zou ik hem zeggen 'dan zit je nooit meer in die stoel'."

Lewis Hamilton reageerde direct naar Verstappen: "Ik heb medelijden met iedereen die in de toekomst je coureur zal zijn."

Op sociale media kreeg Hamilton flink wat steun. De 23-jarige Verstappen wordt verweten ongevoelig te zijn maar de Nederlander is het daar absoluut niet mee eens.

Crashes

Bij Ziggo zei hij: "Kom op zeg, we zijn toch geen mietjes. Crashes horen bij het racen, inclusief helaas ook zware crashes zoals die van zondag. Maar als coureur, na zo'n crash om te zeggen dat je niet meer wilt rijden, nee - dat kan ik gewoon niet begrijpen."

"Je hoopt natuurlijk dat je nooit zo'n crash zal meemaken, maar je weet wel dat het kan gebeuren. Het maakt deel uit van het racen. Ongelukken in onze sport zitten zeker altijd ergens in ons achterhoofd."

Begreep niet wat er aan de hand was

Verstappen zei dat hij en enkele van zijn collega's de ernst van de crash van Grosjean in eerste instantie niet begrepen totdat ze dichter bij de pits kwamen nadat de rode vlag was getoond.

"Het moeilijkste voor ons als coureurs was toen we terug reden naar de pits. Op dat moment hadden we alleen de vlammen gezien, maar daarna vroegen we ons af of Grosjean nog in de auto zat. Eenmaal terug in de pits zagen we dat Grosjean er al uit was, dus dat gaf een goed gevoel. Tijdens de rode vlag heb ik een beetje gekletst met mijn vader en mijn zus."