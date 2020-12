Romain Grosjean: "Ik zat in het vuur en dacht aan mijn kinderen"

De Fransman Romain Grosjean kan met wat lichte verwondingen van zeer veel geluk spreken. De 34-jarige coureur uit Zwitserland zag de dood in de ogen na zijn horrorcrash tijdens de Grand van Prix Bahrein. Wonder boven wonder kon de Haas-coureur zelf uit de brandende bolide komen en zichzelf in veiligheid brengen. De gedachte aan zijn familie heeft hem kracht gegeven om voor zijn leven te vechten.



28 seconden. Zo lang duurde het voordat Grosjean van de vuurzee kon ontsnappen. Voor de Fransman zelf kwam er geen einde. "Het leek veel langer te duren", zei de coureur, geboren in Geneve, tegen de Franse tv. "Mijn vizier veranderde in oranje, ik zag vlammen aan de linkerkant van de auto en ik dacht aan heel veel dingen - zelfs aan Niki Lauda - en dat het niet zo mocht eindigen, niet nu. Mijn verhaal in de Formule 1, mocht niet stoppen op deze manier. Ik moest er uit van mijzelf, voor mijn kinderen. Ik stak mijn handen in het vuur en ik voelde het branden op het chassis. Ik kwam eruit en ik opeens trok iemand aan mijn racepak. Zo wist ik dat ik eruit was gekomen."



De gedachtes aan racelegende Lauda komen niet uit de lucht vallen. In 1976 op de Nordschleife, het toenmalige circuit van de Nurburgring, crashte de Oostenrijker ook tegen de vangrail met als gevolg dat zijn Ferrari in de brand vloog. Een aantal coureurs, met risico voor hun eigen leven, schoten te hulp, konden de riemen van de excentrieke coureur op tijd loskrijgen en hem uit de wagen trekken. Er werd gevreesd voor het leven van de drievoudig wereldkampioen, maar Lauda kon na een snelle revelidatie zes weken later al weer instappen.



Grosjean vervolgt over zijn bijna doodervaring: "Ik was meer bezorgd om mijn familie, vrienden, natuurlijk mijn kinderen, waar ik ontzettend trots op ben, en pas aan het einde voor mijzelf. Het is de grootste crash die ik ooit heb meegemaakt. De auto vat vlam, een explosie, de batterij vliegt in de brand, het was daardoor een enorme impact."



Ondanks deze horrorcrash probeert de Fransman zo snel mogelijk de draad weer op te pakken, maar dat zal niet altijd even eenvoudig zijn. "Er is op mentaal gebied werk te verrichten, ik zag de dood van dichtbij. Ik zal zeggen, er is een plek voor blijdschap dat ik nog leef en dat ik dingen anders bekijk. Maar er is zeker ook behoefte weer in te stappen, hopelijk in Abu Dhabi, om mijn Formule 1-verhaal op een andere manier af te sluiten."

De laatste wedstrijd van het seizoen is in het weekend van 13 december.