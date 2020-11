Haas bevestigt Pietro Fittipaldi als vervanger Romain Grosjean

Haas heeft zojuist laten weten dat Romain Grosjean komend weekend niet zal rijden en de Braziliaan Pietro Fittipaldi zijn F1-debuut zal maken als vervanger van de Fransman. De verwondingen aan zijn hand zorgen ervoor dat hij niet kan rijden tijdens de tweede race in Bahrein.

De 24-jarige kleinzoon van Emerson Fittipaldi zal hierdoor zijn opa opvolgen en zijn debuut kunnen maken. Teambaas Gunther Steiner: "Nadat was besloten dat het voor Romain Grosjean het beste was om minstens één race over te slaan, was de keuze om Pietro Fittipaldi in de auto te stoppen vrij eenvoudig. Pietro zal de VF-20 besturen en hij is de afgelopen twee seizoenen in het team zijn geweest als test- en reservecoureur."

"Het is de juiste beslissing en het is duidelijk een goede gelegenheid voor hem. Hij is geduldig geweest en was altijd voorbereid op deze kans - en nu is het zover. Daarom willen we hem in de auto en ik weet zeker dat hij het goed zal doen. Het is erg veeleisend om op het laatste moment binnen te komen, maar zoals ik al zei, ik denk dat dit het juiste is om te doen voor het team."

Uiteraard is Fittipaldi zelf ook blij dat hij mag invallen, maar ook vooral dat alles goed gaat met Grosjean: "Ik ben vooral blij dat Romain Grosjean veilig en gezond is. We zijn allemaal erg blij dat zijn verwondingen relatief klein zijn na zo'n enorm incident. Het is duidelijk geen ideale omstandigheden om mijn eerste kans te krijgen om te racen in de Formule 1, maar ik ben Gene Haas en Guenther Steiner enorm dankbaar voor hun vertrouwen om mij dit weekend achter het stuur te plaatsen."

"Ik ben dit seizoen veel bij het team geweest, zowel langs het circuit als in de simulator, dus ik ben bekend met de operationele procedures van het team tijdens een Grand Prix-weekend. Het wordt spannend om mijn debuut in de Formule 1 te maken. Ik zal alles geven en ik kijk ernaar uit om vrijdag in Bahrein te beginnen aan de vrije training."