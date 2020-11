Daniel Ricciardo: "Ik walg van Hollywood-herhaling van crash"

De crash van Romain Grosjean houdt iedereen bezig en uiteraard ook de F1-coureurs. De beelden van de vlammenzee zijn de hele wereld over gegaan en is het gesprek van de dag. Het deed veel herinneren aan crashes uit het verleden, waaronder de vlammenzee waarin Jos Verstappen terecht kwam toen zijn pitstop verkeerd ging in 1994 in Hockenheim.

Renault-coureur Daniel Ricciardo heeft echter geen goed woord over voor de beelden, hij walgt van de F1 dat ze het maar blijven herhalen en snapt niet waarom die keus wordt gemaakt.

Na de race zei hij tegen de media: "Ik ben echt teleurgesteld in de F1 en walg van de manier waarop ze de crash van Romain Grosjean in beeld hebben gebracht, elke keer weer dezelfde herhalingen, continu maar weer. Dat is absoluut zonder enige respect voor zijn familie, maar ook voor de families van de andere coureurs."

"Elke keer toonden ze die Hollywood-herhalingen en wij moeten dan binnen een uur weer gaan racen, terwijl ze continu die vuurbal laten zien en zijn auto die in twee stukken ligt. We hadden dat ook de volgende dag kunnen bekijken, niet direct op dat moment. Het ging gewoon om entertainment en ze speelden met onze emoties."

"Ik vond het echt walgelijk en ik hoop dat meer jongens zich hierover uitspreken. Als ik de enige ben die er zo over denkt zou mij dat erg verbazen."