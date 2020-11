Max Verstappen zucht: "Je mag het zelf invullen maar 30 seconden achter je teamgenoot is niet goed"

Alexander Albon eindigde zijn race in Bahrein op het podium. Hij had de pech van Sergio Perez nodig om dit te bereiken en ook zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen was aanzienlijk. Op de vraag of Albon het vandaag goed deed, gaf Verstappen een heel duidelijk antwoord.

Ziggo-pitreporter Jack Plooij zei tegen Verstappen: "Maar gelukkig staat Alex dan wel op het podium en pakt hij nu de punten waar je eigenlijk het hele jaar al op zat te wachten, toch? Of zeg ik dat verkeerd?"

Verstappen reageert: "Ja,.. Ja dat mag je zelf invullen maar ik denk niet dat als je 30 tot 40 seconden achter je teamgenoot rijdt dat dat heel goed is. Ja, daar mag ik gewoon eerlijk over zijn, toch?"

"Het is jammer voor Sergio, want die reed voor zijn doen een heel sterke race, maar op zich wel mooi voor Alex dat hij dan wel op het podium staat."