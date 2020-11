Michael Masi: "Alle eer naar de mannen van onze Medical Car"

Het gesprek van de dag; de megacrash van Romain Grosjean waarbij de Haas in tweeen brak en in vlammen kwam te staan. Het deed veel Nederlandse fans herinneren aan de vlammenzee waarin Jos Verstappen belandde toen hij in 1994 in Hockenheim een pitstop maakte bij Benetton.

Grosjean kwam er net als Verstappen vrijwel zonder kleerscheuren vanaf. De Haas-coureur ligt in het ziekenhuis maar het gaat naar omstandigheden goed met hem, zo zei hij op een video. De coureur zat een 15 tot 20 seconden in de brandende Haas maar wist er zelf uit te klimmen en werd toen door Alan van de Merwe opgevangen en van de vangrails getrokken.

FIA-racedirecteur Michael Masi zegt over zijn mannen: "Alle credits gaan naar zowel Ian als Alan. Alle eer is voor hun. De processen die we hebben met de medische auto die het veld achtervolgt. Hun interventie, de marshalls die ze daar kregen, de snelheid met alles wat ze deden, maar een enorme eer voor Alan en Ian."

G-krachten

Masi spreekt ook over de crash en zegt een onderzoek in te stellen: "De hoeveelheid energie die vrij komt tijdens zo'n crash is ongekend. We zullen een volledig onderzoek doen naar wat we kunnen leren vanuit het perspectief van de auto en het circuit. De overlevingscel deed wat hij moest doen en hield de coureurs in leven en ook de halo deed zijn werk."