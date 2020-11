Albon zag crash Grosjean vanuit cockpit: "Mijn maag draaide om toen ik de vlammen zag"

De crash van Romain Grosjean was gisteren het gesprek van de dag en dat zal het ongetwijfeld ook vandaag blijven. Na de race werden alle coureurs naar hun mening gevraagd en zo ook Alexander Albon. Zijn positie staat onder druk bij Red Bull Racing, maar door de race, die zo bizar begon en vreemd eindigde wist de Thaise Brit op het podium te klimmen.

Een derde plaats was het maximaal haalbare doordat Sergio Perez 3 ronden voor het einde uitviel met een opgeblazen Mercedes-motor.

Na de race werd Albon gevraagd naar zijn tweede podium in de F1, maar ook naar de crash van Grosjean, die de F1-wereld in shock achterliet. De Red Bull-coureur: "Toen ik uit bocht 8 kwam zag ik in de verte een vuurbal. Als je zoiets ziet dan draait je maag om, je weet niet wat er gebeurd. Ik vroeg het team wat er was gebeurd en of hij uit de auto was en ze wisten het op dat moment niet, wat het nog enger maakte. Even later vertelden ze me dat hij uitstapte en dat alles in orde was."

"We rijden niet met angst en zien F1-auto's nooit tweeën. In die zin is het best eng. Je moet nadenken over de FIA, marshalls en het bestuderen van veiligheid. Het zou moeten aantonen wat voor goed werk de FIA doet."