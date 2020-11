Eerste reactie Grosjean: "Halo heeft mijn leven gered"

Romain Grosjean beleefde een bizarre dag. De Haas-coureur startte de Grand Prix van Bahrein als negentiende en kende geen goede start. In de derde bocht van het circuit in Sakhir ging het mis, toen hij wilde uitwijken voor de coureurs voor hem en hierdoor in aanraking kwam met Kvyat.

Het gevolg was een crash in de vangrails met grote vlammen die volgden, een explosie en veel zwarte rook. Luttele secondes later bleek de Medical Car, die altijd achter het veld aanrijdt in de eerste ronde, te zijn gearriveerd en terwijl Grosjean uit het wrak klom dat in vuur en vlam stond, kon Ian Roberts hem van de vangrails vandaan trekken.

Op adrenaline wist Grosjean verder te lopen met ondersteuning van de doktoren maar even later zagen we hem toch strompelen. De geruchten in de paddock gingen dat hij zijn tenen had gebroken, aangezien hij ook zonder linkerschoen uit het wrak kwam.

Halo

De eerste reactie vanuit het ziekenhuis is binnen van Romain Grosjean. De emotionele coureur ligt flink ingepakt maar maakt het goed: "Hallo iedereen, het gaat oké met mij, of nou ja soort van oké. Bedankt allemaal voor alle berichten. Ik was enkele jaren geleden geen voorstander van de Halo, maar ik denk dat het geweldig is voor de Formule 1, anders had ik nu niet meer met jullie kunnen spreken."

"Veel dank aan al het medische personeel op het circuit en in het ziekenhuis. Hopelijk kan ik snel wat berichten schrijven aan jullie om te vertellen hoe het met mij gaat."