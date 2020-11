van der Merwe - medical car rijder: "Dit hebben we nog nooit gezien"

In bocht drie van de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein maakte Romain Grosjean een horror-crash mee. De Fransman raakte de vangrail met een hoek waardoor de VF-20 dwars door de vangrail schoot. Een grote vuurzee was het gevolg.

Alan van der Merwe, rijder van de medische auto, zei daarover het volgende. "Dit was echt een grote verrassing voor ons", zo vertelt van der Merwe. "We hebben nog nooit zoveel vuur gezien. We moesten enigszins onze tijd nemen om alles goed te verwerken en kijken wat het beste was om te doen, waardoor Romain redelijk lang in het vuur zou zitten", zo vertelt Romain. "We voelden ons pas opgelucht toen we terugkwamen in de paddock en hoorden dat hij oké was."

Dr. Ian Robert was degene die Romain uit de auto heeft geholpen. Later hoorde we ook teambaas Günther Steiner van der Merwe bedanken: "Bedankt, echt. Ik was verbaasd hoe verschrikkelijk snel jullie konden reageren", aldus de Haas-teambaas.