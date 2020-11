Romain Grosjean oké na megacrash, wel lichte brandwonden

Haas-coureur Romain Grosjean is in goede staat, zo verklaart zijn team. Mogelijk heeft hij wel iets aan zijn rug.

De coureur werd aangetikt door AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat en reed daarna vol in de muur. Zijn auto vloog in vlammen en wonder boven wonder kwam hij uit de auto. De coureur is momenteel nog in het ziekenhuis bij het circuit.