Van der Garde: "Albon is klaar, die moet lekker wat anders gaan doen"

Alexander Albon zei zich steeds lekkerder te voelen bij Red Bull de laatste weken. De Thaise Brit staat onder druk bij het Oostenrijkse team maar hoopt volgend jaar ook te blijven racen in de stoel naast Max Verstappen. Hij heeft nog drie races om zichzelf te bewijzen, voor Helmut Marko een beslissing neemt.

Albon zelf dacht dat het wel goed zou komen. De 24-jarige coureur zei onlangs: "Ik voel me steeds beter op mijn gemak in de auto. Ik zie veel positieve ontwikkelingen. Het gaat echt steeds beter. Ook met het oog op mijn positie in het team."

De vraag is of dat na de grote crash van gisteren nog steeds zo is. Op Sky Sports waren Helmut Marko en Christian Horner te horen in de pitstraat waarbij er werd gezegd: "It's over, it's done."

Giedo van der Garde zei in het F1 Cafe van Ziggo Sport eveneens dat het klaar is. De voormalig F1-coureur en Pirelli-testcoureur zei: "Albon is klaar, dat is toch duidelijk. Het is gewoon klaar, dit kan niet meer. Hij moet lekker wat anders gaan doen."