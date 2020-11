F1 kwalificatie GP Bahrein: Hamilton op pole, Bottas tweede, Verstappen derde

Om 17:00 lokale tijd werden de lampen boven de pitstraat van het Bahrain International Circuit groen, en kon Q1 van de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein beginnen. Max Verstappen wist in de derde vrije training beide Mercedessen te verslaan, en aast op zijn derde pole.

Q1

Max Verstappen is al relatief vroeg op de baan, en was voor lange tijd ook de enige. Logischerwijs zet hij drie paarse sectoren neer, maar wel met een rondetijd die een halve seconde langzamer is dan zijn snelste tijd in de derde vrije training. Hamilton is vervolgens de eerste die de Nederlander pareert; de Brit gaat een halve seconde sneller dan Verstappen. Ook Bottas gaat iets harder dan Verstappen. Albon sluit aan op de achtste plek.

Max Verstappen kiest ervoor om geen tweede run te doen, en heeft dus vertrouwen dat hij veilig door kan naar Q2. Beide Mercedessen zijn wel opnieuw naar buiten gegaan, ook al staan zij eerste en tweede. Bijna alle coureurs verbeteren hun tijd, waaronder ook George Russell die dit seizoen voor de negende keer zijn Williams uit Q1 weet te slepen.

Afvallers: Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean en Latifi.

Q2

De banden waarmee coureurs in Q2 hun snelste tijd zetten zijn de banden waarop de race gestart dient te worden. Alle coureurs behalve de twee AlphaTauri's beginnen hun eerste run in Q2 op de gele medium-band. In de eerste bocht heeft Carlos Sainz een probleem. Sainz blokkeerde beide achterwielen van zijn wagen, en spinde daarna. "Ik heb geen aandrijving, het lijkt erop alsof iets geblokkeerd is", aldus de McLaren-coureur. Een rode vlag is het gevolg.

Na een korte periode van geen auto's op de baan kleuren de lampen boven de pitstraat weer groen. Weer is het de gele-medium band die de voorkeur heeft in Q2. Na de eerste run is het Hamilton, Verstappen, Bottas en Albon. Hamilton staat iets meer dan vier tienden los. De top drie blijft binnen staan, Albon kiest ervoor om nog een ronde te doen, dit maal op de zachte rode band. Hij maakt zijn ronde, echter, niet af en start dus op de gele band. Beide Ferrari's weten zich niet in de top 10 te rijden, en ook de pole-sitter van vorige week weet zijn Racing Point niet voor Q3 te kwalificeren.

Afvallers: Vettel, Leclerc, Stroll, Russell en Sainz.

Q3

Lewis Hamilton is degene die als eerste het tempo aanvoert, met Max Verstappen daar slechts één tiende achter. Bottas staat weer één tiende achter Max. Max klaagt over het feit dat zijn banden te heet worden: "Ik heb niet hetzelfde gevoel als in VT3, de banden worden te heet", aldus de Nederlander. "Ik weet niet wat er aan de hand is."

Lewis is bij de tweede runs ook weer degene die het tempo aanvoert, en Bottas gaat daarna aan Max voorbij. Albon vindt ook aansluiting en kwalificeert zichzelf als vierde. Lewis Hamilton behaalt zijn 98e pole-position.

Top 10: Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon, Perez, Ricciardo, Ocon, Gasly, Norris, Kvyat.