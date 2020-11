VT3 GP Bahrein: Verstappen snelste ondanks haperende achtervleugel

om 14:00 lokale tijd werden de lampen boven de pitstraat op Bahrain International Circuit groen, en konden de 20 coureurs beginnen aan de derde vrije training van de Grand Prix van Bahrein. De derde vrije training typeert meestal de laatste kans voor teams om de snelste afstelling te vinden voor de kwalificatie, maar moeten ook de afstelling voor de race niet vergeten. De FIA gaf voor de sessie een 20% kans op regen aan.

Typerend voor de derde vrije training is dat coureurs niet meteen de baan op gaan, en tien minuten in de sessie zijn er nog steeds coureurs die niet in de auto zitten. Raikkonen voert als eerste het tempo aan, met alleen hij en de twee Williamsen op de baan.

Met nog ongeveer 40 minuten op de klok rijden er wat meer auto's de baan op, waaronder Alexander Albon en Valtteri Bottas. Vooral Albon zal tijdens deze sessie veel op de baan willen zijn, om zijn verloren baan-tijd als gevolg van zijn crash van gister goed te maken.

Verstappen meteen snel

Wanneer Max Verstappen zijn eerste ronde rijdt, rijdt de Nederlander meteen twee paarse sectoren om tot de voorlopige snelste tijd te komen. Lewis Hamilton staat daar 0,3 seconde achter, en Valtteri Bottas zelfs een hele seconde. Kort daarna rijdt Alexander Albon een paarse eerste sector, maar weet zijn tijd niet significant te verbeteren. Max Verstappen weet kort daarna wél zijn tijd te verbeteren, maar met een gek gezicht: de bovenkant van de achtervleugel van de RB16 beweegt terwijl die open staat. Later, wanneer de Nederlander de pits in rijdt, blijkt dat de monteurs hier wel degelijk naar moeten gaan kijken.

Mercedes laat hun snelheid zien

Wanneer Valtteri Bottas aan zijn 'echte' kwalificatie-run begint, wordt het al gauw duidelijk dat de W11 bloedsnel is. Bottas zet drie paarse sectoren neer en schiet naar de snelste tijd, bijna een hele seconde los van Max Verstappen. Lewis Hamilton doet daar een schepje bovenop en gaat 0,1 seconde sneller dan zijn teamgenoot.

Verstappen beent bij

Na even kort in de pits te hebben gestaan laat de Nederlander wederom zien uit welk hout hij gesneden is, en weet met zijn 'echte' kwalificatie-run zich te verbeteren naar de eerste tijd met twee paarse sectoren. Het probleem met zijn achtervleugel leek al ietwat verholpen te zijn, al hoewel de bovenkant nog steeds enigszins bewoog. Ook Lewis Hamilton staat met een technisch probleem in de pits; Joe Bauer van de FIA heeft aangegeven dat er iets niet klopte aan de auto van de zevenvoudig wereldkampioen.

Verstappen sluit de derde vrije training van de Grand Prix van Bahrein als snelste af. Ook voorspelt de telemetry-data van de FOM een pole-position voor de Nederlander. Zal het hem lukken?