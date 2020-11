Voormalig Mercedes-baas Haug: "Hamilton dwong Schumacher niet tot vertrek bij Mercedes"

Michael Schumacher debuteerde in 1991 in de Formule 1, vertrok in 2006 maar kwam weer terug in 2010 bij Mercedes. Daar reed hij tot eind 2012 toen hij zijn helm definitief aan de wilgen hing. De comeback van Schumacher bij het Duitse merk was marketing technisch fantastisch, maar werd niet het succes waarop iedereen gehoopt had.

Toen de zevenvoudig wereldkampioen vertrok was het Lewis Hamilton die zijn plaats innam bij het Duitse Mercedes. Er zijn wel eens verhalen geweest dat met het contracteren van Hamilton, Mercedes Schumacher dwong om te stoppen maar voormalig Mercedes-baas Norbert Haug ontkent dat ten stelligste.

Wereldtitels Schumacher

Haug zegt hierover tegen Sport1: "Nee, Lewis Hamilton noch Mercedes hebben Schumacher gedwongen om te stoppen. Als je kijkt naar het verloop zie je dat Michael bijna 44 was toen hij met pensioen ging, al betekent dat niet dat hij niet in staat zou zijn geweest om in 2013, 2014 en 2015 te winnen. Ik denk zelfs dat als hij door was gegaan hij meer wereldtitels had gewonnen dan hij nu op zijn naam heeft staan."

"Toen Michael bij ons was, lag onze focus echter helemaal op het tijdperk van hybride motoren dat begon in 2014", zo verwijst Haug naar de reden waarom Mercedes de jaren ervoor geen races en titels wist te winnen.