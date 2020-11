Hamilton verdedigt Bottas: "Niet makkelijk om mijn teamgenoot te zijn"

Lewis Hamilton wordt inmiddels als één van de grootste namen in motorsport ooit beschouwd. Dat is immers ook niet gek; de Brit heeft nu evenveel wereldtitels als de legendarische Michael Schumacher - iets dat lange tijd als onmogelijk werd beschouwd.

Teamgenoot zijn van deze levende legende zal dan vast ook niet makkelijk zijn. Toch wordt Bottas vaak bekritiseerd dat hij niet in het Mercedes-stoeltje thuishoort omdat hij te langzaam is. Lewis Hamilton is het hier, echter, niet mee eens en springt in de verdediging voor zijn teamgenoot. "Valtteri heeft dit jaar helaas een aantal betrouwbaarheidsproblemen meegemaakt, mede daardoor is het gat nu zo groot als dat het is", aldus Hamilton. "Het was vooral in race-omstandigheden waarin ik goed consequent was dat uiteindelijk het verschil heeft gemaakt tussen ons", zo legt Lewis uit.

"Wanneer je kijkt naar kwalificatie ging het vaak om erg kleine verschillen, dus het gat verkleinen in kwalificatie heeft hij zeker al weten te doen", zo vertelt Lewis. "Dat maakte het voor mij soms best wel lastig." Hamilton voegt daaraan toe dat het ook niet meevalt om naast hem te rijden. "Het is niet makkelijk om mijn teamgenoot te zijn", aldus Hamilton. "Toch komt Valtteri elk weekend opdagen met dezelfde mentaliteit. Niet zeuren dat de auto niet goed genoeg was, simpelweg jezelf vertellen dat het volgende keer van zijn kant beter moet", aldus Lewis.

"Je hoort de media vaak over 'Bottas 2.0', maar dat is ook echt waar; elk jaar kan je hem zien buffelen, en zijn uiterste best te doen om beter te worden", zo concludeert Hamilton.