Dit is hoe Ferrari nog derde kan eindigen in het kampioenschap

2020 was voor Ferrari een gammel seizoen. Aan de ene kant hadden zij een coureur die - met een beduidend niet-competitieve auto - af en toe nog een mooi resultaat kon scoren, maar aan de andere kant hadden zij een viervoudig wereldkampioen die moeite had om uit Q2 te komen. Een huidige zesde plek is dan ook nu waar het team uit Maranello staat. Echter, de derde plek in het klassement is nog niet buiten bereik. Dit is hoe dat misschien mogelijk kan zijn volgens Charles Leclerc.

"We hebben drie perfecte weekenden nodig", aldus Leclerc. "Daarbij moeten we alleen op onszelf focussen. Echter, het ligt niet alleen aan onze eigen prestaties, we moeten daarmee ook nog maar zien hoe consequent de andere teams kunnen zijn", zo vertelt Charles verder. Ferrari staat momenteel op de zesde plek in het kampioenschap. Ze staan zes punten achter op Renault op de vijfde plek, en 24 punten achter Racing Point die op de derde plek staan. "Ik geef wel toe dat het realistisch gezien heel moeilijk gaat worden", zo vertelt Leclerc.

Het is voornamelijk een zelfde soort uitkomst als bij de laatste race in Turkije waar het team op hoopt. Wonder boven wonder finishte het team uit Maranello daar derde en vierde, met een mooie podium plek voor Sebastian Vettel, die dit tot voor de race bezig was aan zijn slechtste seizoen sinds 2007.

Zowel in 2017, 2018 en 2019 zagen we een Ferrari op pole position. Waar kunnen de mannen in rood dit weekend finishen?