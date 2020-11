Albon over verliezen Red Bull-zitje: "Heb geen plan B"

Momenteel is het nog niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen wordt. Tot nu toe is alleen de Nederlander bevestigd voor volgend jaar, en Alexander Albon heeft toegegeven dat bij het team blijven zijn enige optie is - een plan B is er dusver voor hem nog niet.

Hedendaags wordt er veel gespeculeerd wie dat felbegeerde Red Bull-zitje zal vullen naast Max Verstappen. Wordt het Alexander Albon, of tast het team uit Milton Keynes in het duister door een niet-Red Bull talent in te zetten zoals Nico Hulkenberg of Sergio Perez? Alexander Albon heeft, echter, aangegeven dat het zijn absolute doel is om volgend jaar nog voor Red Bull Racing te rijden. Hij heeft immers geen alternatief. "De focus ligt nu op de komende drie races", zo vertelt Albon. "Meer gedachten kan ik er ook niet aan vuil maken. De meeste mensen hebben een 'plan B', die heb ik niet; ik heb een 'plan A' en dat is in het team blijven volgend jaar", aldus de Britse Thai.

Alexander Albon gaf toe - vooral aan het begin van het jaar - de auto moeilijker te besturen te vinden dan zijn teamgenoot. De RB16 schijnt een gevoelige auto te zijn, met vooral een vrij instabiele achter-as. Echter, recente aanpassingen aan de auto hebben de auto makkelijker te besturen gemaakt. "Ik zou zeggen dat snelheid voornamelijk draait om je gewoon comfortabel te voelen in de auto", aldus Albon. "Op de limiet kunnen rijden gedurende de hele race, en daarmee consequent zijn. Vooral aan het begin van het jaar had ik erg veel moeite met de instabiele achterkant van de auto", zo vertelt Albon verder. "Maar dat wordt beter. Sowieso is heel mijn gevoel in de auto beter geworden, als ik me in dat opzicht gewoon beter kan voelen, dan is er voor mij al een groot probleem verholpen", zo concludeert Albon.