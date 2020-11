Hint Red Bull met deze uitspraak op een 2021-stoeltje voor Albon?

Red Bull Racing heeft voor 2021 slecht één coureur bevestigd: Max Verstappen. Wie de tweede gaat worden is nog niet duidelijk, en daar wordt veel over gespeculeerd. Zo worden namen als Nico Hulkenberg en Sergio Perez vaak genoemd, maar sommigen denken ook dat het team uit Milton Keynes de Britse Thai gewoon behoudt. De volgende aankondiging van Red Bull Racing klinkt daar wel naar...

Red Bull Racing is kort betrokken bij het goede doel Wings For Life. Dit goede doel probeert een genezing voor ruggengraat-ziekten te vinden, en Alexander Albon heeft zojuist met zijn team aangekondigd dat hij een ambassadeur zal zijn voor dit goede doel. "Het betekent erg veel voor me", zo vertelt Albon. "Financiering vinden om onderzoek naar ruggengraat-ziekten voort te zetten is ontzettend belangrijk; op die manier zal uiteindelijk iedereen aangetast door die ziekten mogelijk kunnen genezen."

Deze aankondiging is natuurlijk geen directe bevestiging dat de Britse Thai bij het team van Red Bull Racing zal blijven. Wel bevestigt het dat hij binnen de grotere kringen van het merk Red Bull betrokken zal blijven; een zitje bij AlphaTauri of zelfs een reserve-rol bij Red Bull Racing is dus niet uitgesloten.

Alexander Albon heeft nog drie races om zichzelf te bewijzen. Voorgaande race liet hij veelbelovende snelheid zien, maar al gauw bleek het dat de Red Bull de intermediate-band niet fijn vond. Hij finishte daarom dan ook op een zevende plek. Echter, als je zijn vorige finishes bekijkt - daarin scoorde hij geen punten - is dit niet eens gek slecht.