Vettel over Mercedes: "Als ik een contract krijg teken ik dat gelijk"

Sebastian Vettel heeft toegegeven dat hij geen nee zou zeggen tegen een aanbod om over te stappen op Mercedes. In feite heeft de viervoudige wereldkampioen een aanbod van Racing Point geaccepteerd, en dat team zal in 2021 omgedoopt worden tot Aston Martin.

Geen geheim

In gesprek met de Italiaanse Corriere dello Sport zegt de 33-jarige Duitser: "Ik dacht erover om mijn carrière te beëindigen, maar ik heb nog steeds iets om de sport te geven en het aanbod van Aston Martin kwam op het juiste moment. Ik ken Lawrence Stroll en Otmar Szafnauer al heel lang. Ze benaderden me in de paddock over een mogelijke overstap en zo begonnen de gesprekken tussen ons. Daar hoef ik geen geheim van te maken."

Vettel maakt er ook geen geheim van dat zijn liefdesrelatie met Ferrari nu voorbij is, maar hij geeft het team niet de schuld van het mislukken van hun partnerschap. "Ik wil Ferrari zeker niet beschuldigen. Ik heb de auto in mijn handen en dat is de houding die ik heb gehad sinds ik 16 was."

"De beste Ferrari die ik had was in 2017. We misten wat vermogen in de kwalificatie, maar we stonden vaak voor Mercedes. Er waren zowel hoogtepunten als dieptepunten", voegde Vettel eraan toe.

Winnen in een Mercedes

Over het onderwerp Mercedes werd Vettel ook gevraagd naar de recente bewering van Max Verstappen dat 90 procent van het huidige F1-veld zou winnen in de schoenen van Lewis Hamilton.

Vettel betwist dat Verstappen daarin gelijk heeft: "Ik denk dat het moeilijk is om te zeggen of dat klopt. De Mercedes-auto is zeker geweldig, het team is ongelooflijk sterk en Lewis plukt de vruchten. Sommige andere coureurs zouden zeker slagen in de positie van Hamilton. Maar je moet zeggen dat Lewis het elk raceweekend doet en dat is precies zijn kracht."

Aanbod Mercedes

Aston Martin is gedeeltelijk in handen van Mercedes, Toto Wolff is een kleine aandeelhouder en het F1-team gebruikt Mercedes-motoren. Zou Vettel dus ook geïnteresseerd zijn in het fabrieksteam?

"Als ik de kans zou krijgen om zelf in een Mercedes te rijden, en ik zou een contract aangeboden krijgen zou ik gelijk tekenen en geen nee zeggen."

"Op dit moment zou geen enkele coureur nee zeggen tegen Mercedes en ik zou zeker bereid zijn om Lewis aan te pakken. Je zou het hem ook moeten vragen, maar ik denk dat hij ook graag met mij in een team zou willen zitten. Er is veel respect tussen ons," voegde Vettel toe.