Max Verstappen: "In 2022 nieuwe regels omdat F1 nu wel naar ons luistert"

Vanaf 2022 worden er nieuwe reglementen geïntroduceerd in de F1. Dat zou de ommekeer moeten worden waarbij het speelveld eerlijker wordt en zien de wagens er agressiever uit qua uiterlijk.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei onlangs dat die regels zijn bedacht om de dominantie van zijn team te stoppen. Mercedes heeft alle titels gewonnen sinds het begin van het hybride V6-tijdperk. Met de nieuwe regels die voor 2022 zijn aangekondigd, moeten de andere teams het gat naar Mercedes kunnen dichten. Volgens Wolff zijn al deze regels bedoeld om Mercedes te 'stoppen'.

Het gaat niet alleen om de nieuwe aerodynamische regels die zijn aangekondigd, maar ook om het budgetplafond en de nieuwe structuur voor de verdeling van het prijzengeld.

Verstappen oneens met Wolff

Verstappen is het niet eens met de uitspraken van Wolff en zegt dat de regels veranderen om hele andere redenen: "Ik denk dat de regels simpelweg het resultaat zijn van het feit dat de nieuwe F1-eigenaren naar de coureurs en teams luisteren. Ze horen dat het moeilijk is om in te halen en weten dat we nog dichter bij elkaar willen racen."

De Nederlander wijst naar zijn eigen gevecht met Valtteri Bottas bij Imola, waarin hij niet langs de beschadigde auto van de Fin kon komen, ook al was hij veel sneller. "We moeten het racen spannender maken en coureurs in staat stellen andere auto's van dichtbij te volgen. We moeten ervoor zorgen dat de kwalificatie niet de doorslaggevende factor is tijdens een raceweekend, zoals momenteel het geval is."

"Ik denk dat daarom de nieuwe regels in 2022 komen. En of Mercedes door deze nieuwe regels langzamer zal zijn is moeilijk te zeggen. Dat kun je nu niet eens zeggen, dat zien we vanzelf", zo sluit Max Verstappen af.