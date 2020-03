OFFICIEEL: Nieuwe reglementen 2021 uitgesteld naar 2022

De FIA en de Formule 1 hebben ingestemd met het uitstellen van de reglementen. Eigenlijk zou het 2021-seizoen beginnen met nieuwe reglementen, maar deze gaan pas van kracht in het 2022-seizoen. Volgend jaar zal er dus, evenals dit jaar, nog steeds met het zelfde pakket gereden worden.

De belangrijkste doelstelling van de reglementen voor 2021 is het verbeteren van het sportieve spektakel door het prestatieverschil tussen teams te verkleinen, terwijl de financiële duurzaamheid van alle teams veiliggesteld moet worden door de kosten te beperken en een herverdeling van het aandeel van de teams in de jaarlijkse inkomsten van 1,8 miljard dollar. Tegelijkertijd mikt de F1 erop significant bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame technologie die relevant is voor de openbare weg. Het hele verhaal zal nu pas in 2022 van toepassing zijn.

Technische reglementen

De veranderingen aan de technische reglementen zijn er vooral op gericht om de afstand naar de auto ervoor te verkleinen door de gegenereerde 'vuile lucht' achter auto's te verkleinen. Dat maakt het inhalen lastig. De auto's voor 2022 zullen er visueel anders uitzien dan de huidige auto. de voor- en achtervleugels, luchtinlaten, sidepods, brake ducts en onderzijde van de auto's zullen allemaal anders ogen door de reglementaire veranderingen.

Het minimumgewicht van de auto's zal 25 kilogram omhoog gaan naar 768 kilogram. Dit is het gevolg van de keuze voor 18-inch velgen, de introductie van standard, prescription en open source components (zie hieronder), extra veiligheidsmaatregelen en beperkingen rond het materiaal - zowel van toepassing op chassis en krachtbronnen - vanwege kostenoverwegingen.

Waar de huidige reglementen voorzien in twee componentcategorieën - non-listed parts (teams mogen zelf bepalen hoe ze hieraan komen) en listed parts (teams moeten hiervan het intellectueel eigendom hebben) - krijgt het pakket voor 2021 vanwege de kosten vijf categorieën:

Listed Team Components Teams moeten intellectueel eigendom onderdelen hebben Standard Supply Components Door middel van tender wordt een leverancier aangewezen Prescribed Design Components Onderdeel moet zoals voorgeschreven geproduceerd worden Transferable Components Mogen gedeeld worden door de teams Open Source Components Componenten waarvan ontwerp vrij beschikbaar is voor deelnemers

Er worden een aantal maatregelen voor de veiligheid ingevoerd. Daaronder vallen het verbeterde vasthouden van brokstukken door het toevoegen van rubberen membranen in een aantal componenten, verbeterd ontwerp en montage van de voorvleugel, extra/verbeterde bekabeling van componenten en de vergrote absorptie van een impact (aan de voorzijde, achterkant, zijkant van het chassis en de cockpit).

Ook financieel veel veranderingen

De financiële reglementen, een omstreden nieuwe categorie, zal geïntroduceerd worden om 'het speelveld gelijker te maken'. Dit gebeurt door sportieve eerlijkheid en de economische stabiliteit van de teams op lange termijn te vergroten door het invoeren van een budgetplafond (175 miljoen dollar voor 2022, met aanpassingen van 1 miljoen per race boven of onder de 21 races in een seizoen). Er zijn uitzonderingen, zoals kosten van marketing, afschrijvingen, kosten van coureurs en bepaalde managers en activiteiten die niet tot de F1 behoren.